Ministra del Trabajo amenaza con renunciar si salario mínimo baja para 2020

Durante la instalación de la Mesa sobre Empleo Público, la ministra del Trabajo, Alicia Arango, fue interrogada acerca de las recientes declaraciones desde la gerencia del Banco de la República, en las que se aseguró que el incremento que se dio para este año en el salario básico de los trabajadores colombianos es lo que no ha permitido que haya más generación de empleo, ante el escenario la ministra Arango, aseguró que la culpa no es del incremento del salario mínimo y que si le obligan a reducirlo en las próximas negociaciones, renunciaría.

En su pronunciamiento la jefe de la cartera laboral dijo “aquí todo lo malo es por el salario mínimo, en este país todo termina en el salario mínimo, no puede terminar en otra cosa, o sea los salarios de la gente que gana bastante dinero eso no importa, por qué todo termina en el salario mínimo. Qué pena, este Gobierno no está de acuerdo en que el salario mínimo no es muy alto y este Gobierno hará todo lo posible dentro de sus posibilidades fiscales por sacar el mejor salario mínimo que se pueda, nosotros no estamos de acuerdo con disminuir el salario mínimo, le quiero decir si a mí me toca hacer eso, yo renunció”.

Las declaraciones de Arango, son las primeras de forma contundente que hace sobre las negociaciones para el incremento que se haría para el salario mínimo del próximo año y en las que otros sectores del país ya se han pronunciado, dando a entender que este año, no podría haber un aumento tan amplio como el que se dio para este año.

