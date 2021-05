Ni La U ni Cambio Radical ni el P. Liberal autorizan negociar una nueva reforma

El algoritmo de este martes nos lleva a hablar de la Reforma Tributaria porque, aunque el Gobierno ha dicho que quiere empezar ya los diálogos para alcanzar un acuerdo político que permita tramitar un nuevo proyecto, esto no se podrá hacer tan rápidamente como quiere el presidente de la República.



La U decidió que no se reunirá por el momento con el Gobierno Nacional. Aunque la exgobernadora Dilian Francisca Toro se reunió con el presidente Duque, lo hizo para revisar un tema de orden público en el Valle del Cauca. Sin embargo, la decisión del partido es no sentarse a negociar, hasta tanto se haya consultado a la ciudadanía en las regiones, lo que podría tomar varios días.



Por los lados del Partido Liberal, la situación es complicada para el Gobierno. El expresidente César Gaviria se mantiene en su posición de no apoyar ninguna reforma tributaria y no irá a Palacio a hablar con los delegados del presidente Iván Duque. Pese a los guiños de algunos congresistas de las comisiones económicas, hasta el momento el mensaje es muy claro: no hay autorización para que los senadores y representantes acuerden un nuevo proyecto de reforma tributaria.

En Cambio Radical el tema tampoco es fácil. Nos cuentan que el presidente Duque no ha llamado a Germán Vargas Lleras y que sólo hasta el final de esta semana está prevista una reunión de bancada para revisar una invitación oficial por parte del Gobierno.



Supimos que en un eventual encuentro el tema no solo sería la Reforma Tributaria, sino uno de los proyectos que está muy cerca del corazón de Vargas: la Reforma a la Salud, que ha sido tan importante para el exvicepresidente que ha llevado incluso a insinuar la necesidad de que el Ministro de Salud, Fernando Ruíz dé un paso al costado.



Así que el intento del Gobierno de propiciar un acuerdo nacional sobre la Reforma Tributaria no empezó bien y hoy solo incluye a los partidos de gobierno, que han estado siempre del lado del Gobierno en ese tema.