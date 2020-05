No cobrar el IVA durante 15 días no tendría mucho efecto: Mauricio Cabrera El economista colombiano sostuvo que las personas con capacidad de compra aprovecharían el descuento, pero quienes se hayan visto afectado no comprarán si no es necesario.

Es un subsidio del estado y llegaría a quienes no lo necesitan: Mauricio Cabrera. Foto: Colprensa