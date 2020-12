No estoy de acuerdo con montar un hotel en el Tayrona: Julia Miranda

En dialogo con la W Radio, la saliente directora de Parques Nacionales Naturales, Julia Miranda aseguró que su salida no está relacionada con las decisiones que ella ha tomado frente a la protección del Parque Nacional Natural Tayrona. “No creo que esté relacionado porque ya el mismo Consejo de Estado nos dio la razón, y dirimió el conflicto que existía en ese proyecto, establece que lo prioritario es la conservación del bosque seco tropical, esa diferencia ya quedó solucionada.

Sin embargo, Miranda reveló que no está de acuerdo con la construcción de complejos turísticos en el Tayrona; “Costa Rica es un ejemplo enorme porque a los parques de Costa Rica no entra ni un ladrillo ni un tubo porque, si hay que hacer ecoturismo, pero la construcción de hoteles no se debe permitir en ningún caso”

Frente al nombramiento de Orlando Molano como nuevo director de Parques, Miranda afirmó que no es una persona reconocida en el sector ambiental, nunca se lo ha cruzado en ningún foro o evento ambiental. “Seguramente el tendrá que tener un aprendizaje sobre el tema, pero va ser maravilloso porque va contar con un equipo magnifico que son los guarda parques y los jefes de las áreas protegidas que llevan tantos años trabajando por el ambiente”.

Le puede interesar:

Impuesto al Carbón

Miranda aseguró que este tema es una de sus mayores preocupaciones, “me voy con esa preocupación porque es un recurso fundamental para nuestro país, pero en estos dos años no lo hemos podido tener, porque todo es un proceso burocrático, se necesita muchísimo, con esos recursos tenemos compromisos nacionales e internacionales y compromisos con las comunidades”

Durante la entrevista con la W la funcionaria detalló que incluso con esos recursos se esperaba nombrar el área de Macacias como el Parque Nacional Natural número 60. “El ministerio de Hacienda es la entidad que debe desembolsar ese dinero, pero no lo hemos recibido y por ello no hemos podido comenzar con otras metas muy ambiciosas”