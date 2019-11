"No estoy desconociendo que las víctimas existen": Director Centro de Memoria

El director del CNMH aseguró que las verdades oficiales son propias de las dictaduras por eso las narrativas del conflicto se deben construir desde distintos puntos de vista.

Rubén Darío Acevedo, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, en diálogo con la W radio luego del debate que varios congresistas hicieron en su contra por su gestión frente a esa institución, Acevedo aseguró que “si alguien está diciendo que estamos borrando o destruyendo y haciendo cosas mal deben decirnos qué cosas”.

Sobre su gestión señaló que tiene posiciones personales, pero que estas no han influido en las directrices del CNMH “hay cosas que pueden suscitar discrepancias y la misma ley establece que ninguna entidad del estado debe hacer trabajos o tomar iniciativas que conduzcan al establecimiento de una verdad oficial, es decir, las verdades oficiales son propias de las dictaduras, nada saca un estado democrático con sacar verdades oficiales ,lo que yo planteo porque es que en el campo del conflicto armado hay muchas interpretaciones sobre las causas, s las consecuencias, los daños que han ocasionado , las motivaciones Y esa discusión no se puede cerrar por un dictado oficial, nadie puede cerrar esa discusión que es de carácter intelectual y de carácter académico incluso político”.

Para Acevedo, el Senador Iván Cepeda ha dicho mentiras con respecto a su gestión ya que nunca ha negado los crímenes de Estado, ni de la guerrilla.

Señaló que la ley 1418 establece un marco más amplio para la protección de las víctimas “yo no soy tan tonto como para desconocer el tema de la violencia política en Colombia y los enfrentamientos entre el estado, los grupos irregulares, los paramilitares, las guerrillas, por eso no estoy desconociendo que las víctimas existen ni he publicado ningún documento que así lo diga”.

Con respecto al Museo de la Memoria, Acevedo afirmó que va a ser una entidad del estado y “no se podrán promover verdades oficiales y mucho menos versiones específicas de partidos o de ideologías sobre lo que llamamos el conflicto armado colombiano”.

Añadió que como funcionario público no puede reformar lo que está publicado ni los informes que ya son oficiales y que jamás ha dicho que va a reformar o a cambiar lo que está escrito “lo que yo pienso es lo que lo que está escrito en los informes del Estado son sujetos a discusión pública y a controversia”.

También señaló que hay sectores de partidos de izquierda que para justificar el levantamiento de las armas de las FARC hacen alusión a las desigualdades sociales y que desconocen la democracia, pero están sentados en el congreso.

Finalmente destacó que están trabajando con las víctimas en 18 iniciativas de memoria en contactos con comunidades que han sido víctimas de la guerrilla, víctimas de agentes del Estado víctimas del paramilitarismo y en este momento con Colciencias avanzan en un convenio para financiar 15 proyectos “sobre los cuales van a participar todos los grupos de investigación de las ciencias sociales y humanas y dar cuenta de muchos aspectos que son oscuros o debatibles del conflicto armado colombiano y en todos se reconocen el conflicto armado”.

Lea en La W: