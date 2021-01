No existe evidencia de que el dióxido de cloro sea milagroso: Óscar Franco En diálogo con La W, el médico hizo un llamado a tener cuidado con esta sustancia y no alentar su consumo, ya que no existe evidencia científica de su eficacia contra COVID-19.

No existe evidencia de que el dióxido de cloro sea milagroso: Óscar Franco. Foto: Pixabay / MOHAMED HASSAN