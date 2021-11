No hay subsidios para Yupis en la 93: Minvivienda a Claudia López

La diferencia entre el Gobierno y la Alcaldía de Bogotá es sencilla: el Gobierno Nacional no quiere que haya un área mínima para las Vivienda de Interés Social y la alcaldesa de la capital Claudia López propone que esas viviendas sean de mínimo 42 m2 y las de otro tipo de 36 m2, lo cual está siendo discutido en el Concejo y quedaría en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

¿Cuáles son los argumentos? la alcaldesa de Bogotá busca evitar que haya apartamentos de 12m2 o 14 m2; el Gobierno, darle a escoger al ciudadano, dado que muchos compradores buscan apartamento para una persona.

“Es el ciudadano el que tiene que decidir si la casa es más grande o más pequeña (...) y si quieren vivir en un apartaestudio al lado de la Javeriana lo pueden hacer, Pero yo no los tengo que mandar a un barrio estrato 1, no puede ser segregacionista la política de vivienda”, señaló el Ministro de Vivienda.

Y aseveró: “nosotros creemos que no está bien restringir las áreas mínimas ni en Bogotá, ni en ninguna parte del país porque en Colombia el 17 por ciento de los hogares son unipersonales y las parejas que no quieren tener hijos son otro 20 por ciento, entonces son casi el 40 por ciento de la demanda, y yo no le puedo decir al 40 por ciento del mercado de Vivienda de Interés Social que tiene que tener un apartamento de 60 o 70 m2”.

Entre tanto, la alcaldesa aseguró que con la plata VIS están haciendo apartaestudios para yupis en la 93, ante eso el Ministro señaló que “aquí no tenemos ningún Yupi los subsidios de vivienda del gobierno a los que se sumó la alcaldía le llegaba familias que ganan menos de 4 salarios mínimos (alrededor de 3’600.000)”.

“Puedo garantizar que todos los subsidios que hemos entregado para Vivienda de Interés Social a través de Mi Casa Ya se las hemos entregado familias de menos de 4 salarios mínimos, y si llegara el caso de que una persona falsifica los certificados de ingresos estaría cometiendo un delito y hay que denunciarlo, pero el 90% de los subsidios que hemos entregado en Bogotá son para familias que ganan menos de 4 salarios mínimos”, sentenció.

¿Cómo garantizar que esa vivienda barata la compren los menos favorecidos? Malagón aseveró que a través de un escalonado de subsidios que solo va para los que ganan menos de 4 salarios mínimos y quienes ganan menos les dan más plata.