No hubo irregularidades en contrato con Sun Gemini: ANH

Ante las suspicacias que se habían presentado por el contrato firmado a finales del año 2012 entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la compañía Sun Gemini, el presidente de la Agencia, Germán Arce, señaló a La W que dicha licitación se adjudicó de manera transparente y siguiendo los lineamientos de la ley de contratación.



Agregó que la ANH desconoce el pleito judicial que Sun Gemini tiene con Ecopetrol y puntualizó que la existencia de un enfrentamiento jurídico entre las dos compañías no "es causal válida para objetar la participación de un proponente en un proceso licitatorio."



Por su parte, la compañía Sun Gemini explicó que el contrato con Ecopetrol fue terminado a tiempo y sin incumplimiento del mismo. De hecho, la demanda habría sido interpuesta por la firma contratista para exigir a la estatal petrolera el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.



Sun Gemini, responsable del manejo de una de las bases de datos de la ANH, aseguró que están cumpliendo cabalmente con los objetivos del contrato a pesar de unos inconvenientes tecnológicos que no dependen de ellos, sino de fallas en la actualización tecnológica del software que es suministrado por otra empresa a la Agencia de Hidrocarburos.



En cuanto a la relación entre Sun Gemini y Marta Zamudio, actual gerente de proyectos de ANH, la firma contratista reconoce que entre 2005 y 2008 Zamudio fue gerente de servicos de Sun Gemini y que en ese momento firmaba la recepción de los certificados expedidos por Ecopetrol, sin embargo ella no hacía esos certificados motivo por el cual no existiría ninguna irregularidad.