No me reuní con funcionarios de la Casa Blanca para hablar sobre Cuba: Ceballos

En respuesta a un cuestionario hecho por los senadores Iván Cepeda y Antonio Sanguino, el Alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos negó haber contactado a miembros del Gobierno de los Estados Unidos para discutir sobre la inclusión de Cuba en la lista de países que no apoyan la lucha contra el terrorismo.

"No me he reunido con funcionarios de la casa Blanca para discutir la inclusión de Cuba en la lista de países que no apoyan la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, en el marco de las funciones del Alto Comisionado para la Paz, estoy facultado para sostener reuniones con representantes de los gobiernos, siempre bajo la articulación de la Cancillería colombiana", señaló Ceballos.

Por su parte, la Cancillería calificó la inclusión de Cuba en la lista como una decisión autónoma del Gobierno de los Estados Unidos.

"El Gobierno Nacional entiende que la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de América constituye un acto autónomo de ese Estado, en el marco del ejercicio de su soberanía. Por parte de Colombia, se ha reafirmado el compromiso de fortalecer la lucha contra el terrorismo y brindar toda la cooperación necesaria para prevenir y juzgar dichos actos, honrando los compromisos internacionales que el Estado colombiano ha adquirido

en esta materia", señaló en respuesta al cuestionario el Viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Javier Echeverri.