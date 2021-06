No nos vamos a dejar engañar: dura respuesta del comisionado de paz al ELN

El alto comisionado para la paz, Juan Camilo Restrepo, calificó como “un chiste y un engaño” que la delegación de paz del ELN, que se encuentra en Cuba, se desprenda de toda responsabilidad sobre los actos criminales que se cometan en el territorio nacional.

Y es que horas antes, el ELN anunció en un comunicado que “los planes militares y las orientaciones de todas las operaciones militares estarán bajo responsabilidad del colectivo del Comando Central que está en el país y del Estado Mayor Nacional”.

“Eso es un chiste y un engaño, y nosotros no podemos permitir esa clase de planteamientos. Es o no es, se está en Cuba, se está pretendiendo realizar unos acercamientos para verificar las verdaderas intenciones de paz y, por el otro lado, se dice que en el actuar criminal que hacen en el territorio colombiano no tienen nada que ver, eso nosotros no lo aceptamos”, dijo.

Restrepo enfatizó en que el pueblo colombiano no se dejará engañar.

“No soy el comisionado de la guerra para que no vengan con esos cuentos, esos adjetivos y calificativos, nosotros somos los comisionados de la Paz con Legalidad y entre más franco, entre mayor claridad, mucho mejor”, agregó.

En cuanto a la renuncia de alias ‘Gabino’ a la comandancia de ese grupo al margen de la ley, el alto funcionario respondió que “la renuncia que espera el pueblo colombiano del ELN es a su actuar criminal”.