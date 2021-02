No se imaginen esa ridiculez: Margarita Rosa De Francisco no entrará en la política

Mucho se había especulado en redes sociales sobre una presunta irrupción de la reconocida presentadora colombiana Margarita Rosa De Francisco en la política colombiana o de su aspiración para algún cargo público en el país.

No obstante, De Francisco le salió al paso a estos rumores y, a través de su cuenta de Twitter, negó categóricamente que eso vaya a suceder.

Además, reconoció que no está capacitada para entrar en un cargo público.

“La política solo me interesa como ciudadana común y corriente. No quiero cargos públicos. No estoy capacitada para eso”, mencionó.

Les aclaro a los medios que lean esto: la política solo me interesa como ciudadana común y corriente. No quiero cargos públicos. No estoy capacitada para eso. Por favor, no se imaginen más esa ridiculez. Ya lo he dicho y lo seguiré repitiendo. Quiero ser estudiante. Nada más. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) February 11, 2021

Sin embargo, W Radio conoció que la también actriz escribirá una columna para este 14 de febrero en Los Danieles.