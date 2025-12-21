Ejército despidió a los siete militares asesinados en ataque del ELN en Aguachica, Cesar

Honras fúnebres de los siete militares asesinados en ataque del ELN en Aguachica, Cesar. Foto: Ejército

Este 21 de diciembre de 2025, en Bucaramanga, Santander, se realizaron las honras fúnebres de siete militares del Batallón de Infantería N.° 14 Capitán Antonio Ricaurte, adscrito a la Quinta Brigada, quienes murieron en un atentado atribuido al ELN mientras cumplían su misión en el nororiente del país en hechos ocurridos en el corregimiento El Juncal, jurisdicción de Aguachica, Cesar.

Las víctimas fueron identificadas como:

El soldado profesional Jaime Alejandro Cárdenas Ramírez, oriundo de Zulia, Norte de Santander, con siete años de servicio. El soldado profesional Mateo Pino Pulgarín, de Medellín, Antioquia, con dos años de servicio. El soldado profesional Juan David Pérez Vides, natural de Sahagún, Córdoba, con dos años en la institución. El soldado profesional Kevin Andrés Méndez Torres, oriundo de Puerto Escondido, Córdoba, con dos años de servicio. El soldado profesional Jhon Fredy Moreno Sierra, de San Benito Abad, Sucre, con dos años de servicio. El soldado profesional Jorge Mario Orozco Díaz, también de Puerto Escondido, Córdoba, con dos años en filas El soldado Brandon Daniel Valderrama Martínez, oriundo de Bucaramanga, Santander, quien llevaba cuatro meses de servicio militar.

Según la información que ha entregado el Ejército, varios militares continúan recuperándose en centros asistenciales del departamento del Cesar tras resultar heridos en el ataque con drones.

La institución señaló que los hechos se registraron horas después de que los actores armados anunciaran el levantamiento del paro armado de 72 horas que habían decretado en la región.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo calificó el ataque como una grave violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y reiteró el llamado a los actores armados ilegales a respetar las normas humanitarias y la vida de quienes no participan directamente en las hostilidades.

