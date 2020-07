No se puede devaluar el servicio militar, es un acto de honor: general Jaime Lasprilla En diálogo con La W, el uniformado explicó que el servicio hoy es excluyente, pues la mayoría de quienes lo prestan no tienen cómo pagar la libreta o que no acceden a la educación.

Hay 66 países que no están en conflicto tienen servicio militar obligatorio: general Jaime Lasprilla. Foto: Getty Images