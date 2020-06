No tengo garantías con la magistrada Cristina Lombana: Benedetti

Desde el Senado de la República, el congresista Armando Benedetti se fue lanza en ristre contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, a quien señaló de no darle garantías.

El senador de La U aseguró que, pese a la falta de pruebas en su contra, Lombana ha buscado involucrarlo en procesos de terceros.

"No ha encontrado ni un solo testigo, ni una sola prueba sobre esa investigación (...) después buscó todas las demás investigaciones que tenía, las amasó y me metió en un arroz con mango de seis o siete investigaciones (...) también me metió en investigaciones de otras personas, algunas condenadas, algunas detenidas, solamente porque alguien dijo que yo era amigo de ellos", señaló.

Benedetti también aseguró que la magistrada ha investigado a 300 personas de su entorno personal y profesional.

"Ha investigado a toda la Unidad de Trabajo Legislativo, a mi primera esposa, de quien me separé hace 27 años, y a sus hermanos", añadió.

El senador dijo que confía en la Corte Suprema pero no en la magistrada Lombana y que no tiene a quién acudir "porque en la Comisión de Acusación le tienen, con razón, miedo a su jueces".

