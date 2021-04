No tiene pies ni cabeza: Ceballos negó que Angelino Garzón frustrara cese al fuego con ELN

El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, se pronunció sobre las declaraciones del expresidente Juan Manuel Santos en las que responsabilizó a un vocero del Gobierno actual de frustrar la firma de un cese al fuego bilateral con el ELN.

En diálogo con La W, aseguró que ni él, ni el presidente Iván Duque, ni algún emisario, han tenido contacto con esa organización criminal.

“No veo que tenga ni seriedad, ni claridad, ni concreción alguna lo que el expresidente Santos menciona. De acuerdo con Jean Arnault, el entonces jefe de la Misión de las Naciones Unidas, fue el Gobierno Santos quien con toda claridad no quiso firmar ese cese al fuego. Creo que estaba bastante mal informado el presidente Santos o se le están olvidando las cosas”, dijo.

Y luego de que el senador Roy Barreras acusara al embajador Angelino Garzón de ser el funcionario que impidió concretar el cese al fuego, Ceballos señaló que “eso no tiene ni pies ni cabeza” ya que el Gobierno ni se había posesionado.

“De lo que está en mi conocimiento y con todo lo que he conversado con el hoy embajador no se reunió y no tuvo contacto”, agregó.

A propósito, el diplomático le aseguró a La W que no hizo parte de ninguna comisión de empalme y que es funcionario del Gobierno a partir del 2 de enero de 2019.

Finalmente, sobre la propuesta de reducir la JEP para ahorrar recursos del Estado, el alto comisionado respondió que a ese tribunal hay que respetarlo y darle continuidad.