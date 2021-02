Nueva pelea entre el Gobierno y el partido Comunes por nuevo programa de reincorporación

El Gobierno lanzó el Sistema Nacional de Reincorporación en el que trabajarán 28 entidades para garantizar la sostenibilidad económica de los excombatientes y su inclusión laboral.



Sin embargo, el programa no fue bien visto por el partido Comunes quien señaló que no fue concertado ni discutido con sus voceros.



“La política de Paz con Legalidad no puede reemplazar el marco normativo de la reincorporación y no debe ser un instrumento para impedir que los y las firmantes de la paz sean sujetos activos del proceso, a través de su representación en el Consejo Nacional de Reincorporación como lo establece el acuerdo”, aseguró la colectividad.

El consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, rechazó los cuestionamientos y defendió la gestión del Gobierno.



“El compromiso con la reincorporación es serio, hasta el punto en que en varias garantías se han tomado medidas clave que no estaban incluidas en el acuerdo, como la extensión de la renta básica, los programas de acceso a vivienda y otros beneficios para los excombatientes y sus familias”, dijo.