¿Nuevo caso Colmenares? Las circunstancias en las que falleció la joven Ana María Castro

En Sigue La W habló Paula Ramírez, la amiga de Ana María Castro, quien falleció en extrañas circunstancias después de una fiesta al norte de Bogotá. En esta entrevista afirmó estar “muy afectada psicológicamente” y que “no ha sido fácil este proceso” que también ha afectado a toda su familia.

Paula y Ana María fueron amigas por mucho tiempo, pero, según relató Paula, tenían tres años sin verse. Los hechos son narrados por la testigo a través de las contundentes pruebas que tiene, pues estas son mensajes a través de la red de mensajería instantánea WhatsApp.

En un local llamado Zona 116, ubicado sobre la carrera 19, Paula y Ana María se encontraron. Luego de intercambiar números de celular, Ana María le escribe a su amiga a las 20:21 horas. A las 22:59, Paula le manda un mensaje en el que dice “¿Dónde está? Llegue a la 116 a Cantina”, otro local ubicado cerca de Zona 116.

A medianoche, Paula recibe un mensaje de Ana María: “Contienda, ¿quién? Estoy sin plata”. “Ahí me di cuenta que estaba tomada”, aseguró Paula. A esa misma hora, “Ana María me dice que vaya a buscarla, pero cuando salgo no me contesta”, contó la testigo clave. “La encontré en Cantina con una de las personas implicadas”.

A eso de la 1:20 de la madrugada, Paula sale del local llamado Cantina. Es en ese momento que ve a Ana María “montarse en una camioneta con tres hombres, pero yo le digo que no se vaya con ellos, sino conmigo”, dijo Paula, pues “estaba borracha en una camioneta con tres hombres”, de los cuales Paula conoce a dos. “Una mujer sin plata y borracha está expuesta a cualquier cosa”, sentenció.

Sin embargo, Ana María “se montó en la camioneta de manera voluntaria, porque quería ir a tomar con sus amigos”. “Les digo a Mateo y a Julián (dos de los implicados que estaban en la camioneta) ‘si ustedes se la llevan, me responden por ella’”.

A las 4 de la mañana, Paula llega a su casa “y no podía dormir. A las 9:09 le escribo a Ana María, pero los mensajes no le llegan”. Dos horas después, le llega un mensaje de Mateo a través de la red social Facebook: “Hola, Paula. Hablas con Mateo. Anoche pasó algo con Ana, ella sufrió un accidente. No sé nada de ella”. A esto, Paula le responde “Usted es un idiota, le dije que no se la llevara”, pero Mateo argumentó que él no se la llevó, sino que se fue en taxi. “Pero yo recuerdo que él montó a Ana María a la camioneta y luego se subió”, aseguró la amiga de Ana María.

“Nunca imaginé que estaba muerta”, admitió. “Ana María agonizó sola”.

“Pido a la Fiscalía que me proteja porque soy el testimonio más clave en este caso. Temo por mi seguridad y la de mi familia. Sé con quién estaba Ana María. Ha sido muy difícil para mí”, concluyó Paula.