Pago a plazos justos es Ley de la República y estará vigente en 2021

El presidente Iván Duque sancionó la ley, de autoría del representante Mauricio Toro, que les garantizará un flujo de caja a las MiPymes del país, en medio de la pandemia.



Desde el 1 de enero de 2021, y durante un año, el plazo máximo para que las grandes empresas les paguen a sus proveedores será de 60 días calendario. Y, desde enero de 2022, el plazo máximo será de 45 días contados a partir de la fecha en que se entregan los productos o finaliza el servicio.



“Todos los colores políticos trabajamos por un solo propósito y es esa Colombia emprendedora. Y damos ese mensaje a tantos emprendedores que han tenido que pasar por momentos angustiosos cuando no les pagan a tiempo”, señaló el mandatario.

Además, se darán reconocimientos a quienes paguen facturas en plazos no mayores a lo establecido por ley y se hará un listado de las empresas que cumplen con sus compromisos.



Quienes incumplan o evadan la aplicación de la ley podrán recibir sanciones administrativas o judiciales.



En el evento no intervino el congresista Toro, pese a que le concedieron la palabra.



“No fui invitado, solo una llamada de @DanielPalam (viceministro del Interior) hace unos minutos y aún no recibo un link. Las mezquindades hasta el último momento”, escribió en su Twitter



A su turno, el viceministro le respondió:



“Estimado representante, la invitación se hizo el día de hoy a las 8:30 a.m., lo llamé personalmente. Se envió el link para conexión en varias oportunidades y alcanzó a estar conectado en el evento. El presidente @IvanDuque resaltó su autoría y liderazgo”, trinó.