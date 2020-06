Para cuando se levante la cuarentena, sé que enfrento otra vez riegos físicos: Juvinao

A través de varias historias publicadas en su cuenta de Instagram, Juvinao dijo: “quiero compartirles mi crisis de cuarentena. Desde ayer esta vaina me está pesando un montón. Supongo que a muchos de ustedes también. Estoy sola en mi casa y a veces ustedes con todos los mensajes que me mandan me ayudan mucho”.

Según continúa en su relato, Juvinao expresó que “al comienzo le resté importancia, pero caí en cuenta que tengo un sesgo en esto porque yo renuncié a mi vida privada, a tener una vida normal, y si bien todos los que estamos en lo que yo estoy sabemos que vamos a perder parte de nuestra privacidad, yo creo que la forma en la que mis contradictores me quieren hostigar esta salida de todo”.

Juvinao, quien recientemente fue denunciada por presunta corrupción, aseguró que su integridad está en peligro. “La forma en que mis contradictores me quieren hostigar está salido de todo. A mí desde el año pasado me han encontrado interceptaciones en mi celular. La Unidad Nacional de Protección (UNP) me tuvo que hacer una valoración de riesgo y hace una semana me notificaron que tengo riesgo extraordinario de seguridad, es decir, me tienen que poner seguridad”, indicó.

Finalmente, aceptó que ha tratado de mantener su situación en su esfera personal, pero el nivel de hostigamiento al que están llegando me hace pensar que quizás es algo que yo tengo que poner en conocimiento”.

“Para cuando se levante la cuarentena, sé que enfrento otra vez riegos físicos. Me da mucho pesar conmigo que yo ya ni siquiera tengo claro que tengo derecho a una vida privada, que mi vida personal es personal y que no se tienen que meter con eso”, dice entre lágrimas.