Para fortalecer su posición en el mercado, AMResorts® lanza AMR™ Collection

AMResorts L.P. presenta su nueva master brand: AMR™ Collection. Inspirada por los huéspedes a lo largo de su exitosa trayectoria de 20 años, AMR™ Collection reúne seis marcas hoteleras, cada una diseñada para cada estilo y etapa de la vida bajo un nombre de confianza. La nueva master brand fue concebida para ayudar a los agentes de viajes y los huéspedes a seleccionar el hotel que mejor se adapte a sus necesidades. El grupo también presenta niveles de categoría de cuatro y cinco estrellas como parte de su reposicionamiento. Estas categorías definen aún más el nivel de lujo de cada marca y proporcionan a los huéspedes múltiples puntos de acceso para una experiencia de viaje de lujo.



El lanzamiento coincide estratégicamente con el vigésimo aniversario de AMResorts® y se basa en su historia, de servir a sus huéspedes leales que esperan las mejores experiencias vacacionales e innovadoras. Hace veinte años, el grupo revolucionó el concepto all-inclusive como una experiencia de lujo. El enfoque innovador de AMResorts®, que elevó la calidad de los alimentos y las bebidas, el entretenimiento, los spas de primera categoría y los mejores entornos frente al mar, se convirtió rápidamente en un estándar de la industria en todo el mundo. La master brand es el resultado de una exitosa trayectoria de desarrollo de marcas únicas, ahora optimizada para definir y entregar lo que los viajeros desean en el futuro. AMR™ Collection se presenta con un nuevo eslogan “Celebrate Every Moment”, que representa la filosofía del grupo y el compromiso de crear recuerdos para cada estilo y etapa de la vida. Las marcas hoteleras se enfocan a ayudar a los huéspedes a celebrar todos los momentos sin necesidad de una ocasión especial. Para la colección, “Celebrate Every Moment” también significa un mayor valor de por vida para el cliente y define aún más su viaje.



“Celebrate Every Moment captura la sensación de crear para cada huésped los recuerdos generados en los hoteles de AMR™ Collection; refleja lo que significan las vacaciones para los viajeros, hoy más que nunca”, expresó Erica Doyne, Senior Vice President of Marketing and Communications de AMResorts®. “A lo largo de nuestra historia, y durante el año pasado en especial, hemos aprendido que vale la pena celebrar los momentos cotidianos, y AMR™ Collection ofrece el telón de fondo ideal para hacer justamente eso”.



Doyne agregó: “La master brand de AMR™ Collection une su portafolio para un mayor reconocimiento y ayuda a los clientes a conectar con múltiples marcas bajo un nombre de confianza. Desde una perspectiva comercial, la estructura de la colección ayudará a cultivar marcas sólidas y consistentes e impulsar los ingresos a través de esfuerzos estratégicos de mercadotecnia, a la vez que aumentará el valor empresarial general de la cartera”.



Mirando hacia el futuro, AMR™ Collection incluirá nuevas líneas de productos para adaptarse a las preferencias del mercado y diferenciar aún más los hoteles solo para adultos y familiares. Al enfocarse en el estilo y las etapas de la vida, mediante la actualización de la marca, existe un potencial de crecimiento ilimitado para la colección, en tanto que los hoteles cumplirán mejor con las expectativas de los huéspedes y ofrecerán el mayor valor para sus vacaciones.



“Durante las últimas dos décadas, AMResorts ha revolucionado el segmento all-inclusive y ha liderado la industria con innovación. El concepto vacacional exclusivo de AMR™ Collection continuará haciendo precisamente eso”, expresó Gonzalo del Peón, Group President for AMResorts® Americas & Global Commercial. “Una vez que hemos elevado el nivel, nos desafiamos a nosotros mismos para elevarlo nuevamente con la mirada puesta en el futuro”.

AMR™ Collection incluye: Secrets®, Dreams® y Breathless® Resorts & Spas, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Alua® Hotels & Resorts y Sunscape® Resorts & Spas. La compañía ha crecido hasta convertirse en uno de los portafolios más grandes de hoteles de lujo all-inclusive en América, que se triplicó en tamaño en la última década, y actualmente está experimentando una expansión masiva en Europa. La cartera ofrece 70 propiedades en 30 destinos de playa con presencia en ocho países, y ha sido la primera en introducir la experiencia all-inclusive a nuevos lugares como St. Martin y Macao Beach en la República Dominicana.



Para obtener más información sobre AMR™ Collection, visite AMRCollection.com o comuníquese con su agencia de viajes local.



El término “AMResorts” y “empresa” se utiliza en esta versión para su conveniencia al referirse a AMResorts, L.P., o a una o más de sus filiales, que en conjunto proporcionan servicios de ventas, mercadotecnia y gestión de marca y hoteles bajo AMR Collection.



Acerca de AMR™ Collection

AMR™ Collection incluye seis marcas de hotel diferentes, diseñadas para celebrar cada momento de cada estilo y etapa de la vida, incluidas Secrets®, Dreams®, Breathless® Resorts & Spas, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Alua® Hotels & Resorts y Sunscape® Resorts & Spas. La colección de marcas AMR™ Collection eleva continuamente el concepto all-inclusive a un nuevo nivel de lujo con sus programas exclusivos Endless Privileges®, Unlimited-Luxury® y Unlimited-Fun®. Ubicadas en México, Jamaica, Curazao, República Dominicana, Costa Rica, Panamá, St. Martin y España, las 70 propiedades galardonadas bajo AMR™ Collection ofrecen a cada huésped habitaciones de primer nivel, ubicaciones deseables y amenidades extraordinarias. Visite la colección de marcas AMR™ Collection: Secrets Resorts & Spas, Dreams Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas, Zoëtry Wellness & Spa Resorts, Alua Hotels & Resorts y Sunscape Resorts & Spas. AMR™ Collection administrará Now Emerald Cancun hasta que haga la transición a la marca Dreams Resorts & Spas. Las imágenes, los logotipos y el material informativo sobre la colección de marcas y propiedades de AMR™ Collection están disponibles en amresorts.com/mediasite/media.