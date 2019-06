Partido Farc en desacuerdo con las decisiones de Iván Márquez

El senador Carlos Antonio Lozada se refirió a la decisión que tomó el Consejo de Estado de determinar la perdida de investidura de ex combatiente de las Farc, Iván Márquez, además, habló de las declaraciones que entregó Luciano Marín sobre el proceso de paz, en el que se mostró arrepentido por haber dejado las armas. Para Lozada estás declaraciones no corresponden a la línea del partido político de la Farc, pues ellos lo único que buscan es “mantenerse en todo lo que se acordó en el proceso de paz, por eso no compartimos las declaraciones de Iván Márquez”, añadió el senador.

El militante del partido de la Farc además afirmó que desconocen el paradero de Iván Márquez, puesto que desde junio del año pasado, 2018, no han tenido la posibilidad de hablar con él. “Desde junio no hemos tenido ninguna posibilidad de comunicarnos con Iván Márquez; lo único que sabemos de él, es lo que ha dicho a través de sus comunicados”.

Por su parte, el senador del Centro Democrático, José Obdulio Gaviria, se mostró a favor de la decisión del Consejo de Estado, pues es una determinación que refleja el estado actual del que fue el jefe del acuerdo de paz por parte de las Farc.