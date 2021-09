Pastrana se suicidó con lo que hizo en la Comisión de la Verdad: Santos

El expresidente Juan Manuel Santos y la excandidata a la Presidencia, Ingrid Betancourt, participaron en la presentación del libro ‘Una conversación pendiente’, en Bogotá.



En el espacio de preguntas coyunturales, el exmandatario criticó fuertemente al expresidente Andrés Pastrana por sus recientes declaraciones ante la Comisión de la Verdad, en las que lo atacó a él y al expresidente Ernesto Samper.



“Yo diría que fue un tiro en la cien, Pastrana se suicidó con lo que hizo ahí, ante la historia, porque quedó peor que Samper chantajeando al Cartel de Cali para que su adversario político saliera perjudicado con esa carta, eso lo dice todo. Yo creo que ahí Pastrana salió muy mal de esa intención de hacerle daño nuevamente a su adversario político, Ernesto Samper”, dijo.

A su turno, Betancourt cuestionó que Pastrana revelara la carta de los Rodríguez Orejuela “cuando el país está en otra fase de reflexión” y reconoció que esa comunicación “dejó un sabor amargo”.



“De alguna manera él utiliza la mentira para tratar de resguardarse de toda la responsabilidad que tiene sobre el hecho de que esa carta hubiera debido llegar a tiempo a los órganos judiciales. Pero eso me recuerda también, porque es el mismo patrón de conducta, que cuando a mí me secuestran y que él tiene que explicarte a la opinión pública por qué me quitó mis escoltas lo que decide es decir mentiras”, agregó.

En cuanto al proceso de paz con las Farc, Santos aseguró que “tiene una legitimidad absoluta” y que el expresidente Pastrana asumió una posición política contra el acuerdo para ganar créditos políticos.



“Es lo mismo que hemos visto con Uribe”, añadió.