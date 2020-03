Periodista que lidera investigación de 'Ñeñepolítica' denuncia persecución del Gobierno

Recientemente el periodista Gonzalo Guillén Publicó en su cuenta de Twitter que fuentes de la Presidencia de la República le comunicaron de un presunto organigrama con el que se busca determinar quién le está filtrado la información con la que viene adelantando la investigación que relaciona al 'Ñeñe' Hernández con el presidente Iván Duque.

Ante la gravedad de lo que representa la afirmación de Guillén, el periodista menciona a la Flip, Fundación para la Libertad de Prensa, y acusa a Duque y al senador del Centro democrático, Álvaro Uribe Vélez de ser los responsables de liderar el seguimiento en su contra.

Fuentes de @infopresidencia indican que Duque y Uribe tienen a unas ratas de “inteligencia” haciendo un organigrama de la gente que ellos supones me da información. Eso es un delito, cabrones de mierda. Soy periodista y ustedes no tienen por qué sabotear mi trabajo. @FLIP_org

Por otra parte, Gonzalo Guillén denunció que la Fiscalía General de la Nación lo está persiguiendo a través de un exagente del DAS. En la publicación, el comunicador adjunta fotografía y nombre completo del hombre.

Este ex DAS, asignado a la sección de guerra sucia y sabotaje del despacho de ⁦ @FiscaliaCol ⁩, nos ha estado siguiendo. Soy bastante menos güevón de lo qué creen. pic.twitter.com/HH5JiMap8Y

El periodista reiteró en sus redes sociales que el “el Estado Colombiano no tiene derecho a perseguirnos, espiarnos y sabotearnos”, en este trino, Guillén cita al presidente Iván Duque.

El estado Colombiano no tiene derecho a perseguirnos, espiarnos y sabotearnos. No sea cochino, señor @IvanDuque. Su jefe, el matarife, no puede seguir usando los recursos del estado como si fueran los de la Oficina de Envigado. Tenemos derecho legal a ejercer nuestra profesión.