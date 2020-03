“No hay aportes del Ñeñe Hernández a mi campaña; no tuvimos una ‘hermandad’”: Duque

El mandatario admitió que conoció a Hernández en eventos sociales y públicos, que incluso sus padres fueron amigos, pero enfatizó en que “nunca tuvo una hermandad con él”.



“Quiero dejar claro que nunca le pedí al señor Hernández ningún recurso para mi campaña ni mucho menos el gerente, ni tampoco hay aportes del señor Hernández a mi campaña. Y si hay investigaciones en su contra quiero decir que no lo supe, y si las hay que las autoridades las esclarezcan y rápido. Lo que tiene que quedar claro para todos los colombianos es que he sido, soy y seré una persona honorable”, señaló.



El jefe de Estado aclaró que todas las contribuciones a su campaña se recibieron exclusivamente por su gerente, que ninguna otra persona estaba autorizada, y advirtió que si hay alguien que haya usado su nombre para traficar influencias debe salir a la luz pública.



“No tengo nada que esconder, nunca en la vida. Le pediré a todos los que han sido ministros de este gobierno que den una declaración juramentada si en algún momento, frente al señor Hernández u otro particular, les he pedido que hagan alguna gestión. En eso soy transparente”, enfatizó.



En cuanto a sus fotografías con el ‘Ñeñe’ Hernández explicó que nunca le ha negado una foto a ninguna persona.



Y sobre la asistencia de ese hombre a su posesión presidencial, dijo que se surtió un protocolo y que varias estructuras del Centro Democrático llevaron invitados pero que no puede garantizar quiénes participaron.