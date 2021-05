Petro asegura que reforma a salud es "para hacerle negocios a Vargas Lleras"

El senador de Colombia Humana, Gustavo Petro, intervino durante un foro sobre la reforma a la salud que se tramita en las comisiones séptimas del Congreso e hizo duras críticas al proyecto de iniciativa de Cambio Radical.

El congresista insistió en la necesidad de fortalecer el carácter preventivo del sistema de salud, el desarrollo científico y lanzó duros dardos contra el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

"Cómo es posible que no estemos trabajando en un presupuesto para aumentar las facultades de meducina y enfermería en Colombia. Cómo es posible que no estemos trabajando en un proyecto de ley que fortalezca la investigación científica, eso es lo que nos demanda la realidad pero no, estamos es trabajando un proyecto para hacerle negocios a Vargas Lleras", aseguró.

El 19 de mayo fueron citadas las comisiones séptimas para votar el proyecto, que hoy no tiene los votos necesarios para ser aprobado.