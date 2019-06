Por amenazas, reubican en Bogotá a líder social de Córdoba

El defensor de Derechos Humanos y director de la Fundación Cordobexia, Andrés Chica, denunció que recibió amenazas de muerte mientras estuvo en el municipio de Tierralta, por el caso de María del Pilar Hurtado.



Chica establece, que recibió un mensaje de texto en el que al parecer le advertían de un atentado en su contra si no abandonaba de manera inmediata esa zona del Alto Sinú.

Los hechos se habrían registrado en horas de la noche del 22 de junio.



"Me dicen que me van asesinar y donde más me duele. Eso supone un riesgo inminente, pero nosotros desde Cordobexia seguiremos resistiendo", precisa el líder social.



Así mismo sostuvo que "Siendo las 9:45p.m. nos toca salir de Tierralta, pero volveremos y volveremos con más fuerza y más dignidad pues la amenaza latente existe".



El activista dijo temer por su vida y que las autoridades competentes ya tienen conocimiento de la situación.



Cabe recordar que, el defensor de Derechos Humanos, recientemente denunció una posible relación del asesinato de María del Pilar con una serie de panfletos que circularon en Tierralta, tras la invasión de unos predios privados.



Frente a lo ocurrido, la gobernadora de Córdoba, Sandra Devia, confirmó a través de un comunicado que el líder social será reubicado desde este 23 de junio en la ciudad de Bogotá, junto a su familia.



"A solicitud de la Gobernación de Córdoba y siguiendo la ruta de protección, la UNP reubicará al líder social de Cordobexia y a su familia en Bogotá desde el día de hoy, con el apoyo de la Alcaldía de Bogotá en lo correspondiente a hospedaje y auxilio humanitario de emergencia", establece la mandataria.



La mandataria rechazó las intimidaciones y solicitó a los organismos de seguridad actuar de manera contundente.