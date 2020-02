¿Por plata? La confesión de María Fda. Cabal sobre el porqué se casó con Lafaurie

La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, le hizo una fuerte confesión a Juanpis González sobre las razones por las que se casó con su esposo José Félix Lafourie.

Cabal afirmó durante la entrevista que "dentro de las cosas por las que me casé con mi marido es porque era rico".

Cuando hizo esta afirmación, Juanpis le preguntó "¿Pero rico de billete?", y ella le dijo "Rico, rico; ¡de billete!"

"La vida me castigó. Me casé (…) y al mes se quebró, ¿Vos sabés lo que es uno casarse, recién ‘casao’ y ‘quebrao’? No se lo deseo a nadie" añadió.

Además, explicó "Ahí uno dice hombre, querelo. Con o sin platica, querelo" y destacó que su pareja trabaja las 24 horas.

Finalmente, confesó si su marido es bueno en la cama y mencionó que "no está mal, más o menos, no es el top".

Este es el video de la entrevista y puede ver la confesión desde el minuto 2:45.