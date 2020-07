Por siete babosos que juraron bandera en vano no nos pueden juzgar a todos: soldado

En un video de Tik Tok, en soldado discapacitado en retiro, Jhon Barrantes, pidió que no estigmaticen al Ejército a raíz del presunto abuso sexual a una niña de parte de algunos uniformados.

Además, les solicitó que no generalicen pues no todos son iguales. "Por siete babosos que juraron bandera en vano no nos pueden juzgar a todos" dijo en el video.

El soldado Barrantes, quien se retiró hace un año del Ejército Nacional, quedó en condición de discapacidad, luego de una operación prestando servicio en la institución castrense.

El Ejército Nacional ha reportado varios casos de discriminación en los últimos días de soldados a quienes les gritan “violadores” mientras que se encuentran fuera de servicio con su uniforme.