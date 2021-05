Por uso del celular, no se pudo hacer reunión entre Mintransporte y camioneros

El Ministerio de Transporte informó que para este viernes se había programado una mesa de trabajo en la que se presentarían los resultados y respuestas a las peticiones de los transportadores de carga que se encuentran en paro.

Sin embargo según explicó la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, la reunión no se pudo llevar a cabo ya que con el fin de generar la mayor concentración posible y mantener un diálogo enriquecedor para tratar los 27 puntos que hay en el petitorio que presentaron los camioneros, en el encuentro se invitó a todos los asistentes, incluidos los funcionarios del Gobierno, a dejar a un lado los celulares durante el desarrollo de la mesa de trabajo, lo que por algunos de los gremios de transporte invitados no fue bien recibido, asegurando que así no tenían garantías, retirándose de la mesa sin avanzar en los acuerdos que se necesitan para que este sector levante su paro, esto a pesar que el Gobierno les había asegurado que al finalizar el encuentro podían dar las declaraciones que desearán a medios y ciudadanía.

Ante el escenario, los camioneros restantes que sí habían aceptado hacer la reunión, decidieron que fuera aplazada ya que preferían que estuvieran todos los actores para poder avanzar en las negociaciones.

De esta forma, el Ministerio de Transporte, confirmó que la reunión se realizará el próximo lunes esperando el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo en aras de brindar toda la transparencia para la mesa de trabajo con todas las agremiaciones del sector transportador de carga.

En su explicación, la ministra Orozco, dijo “desde el Ministerio de Transporte insistimos que no se pueden bloquear las vías porque se están violando derechos fundamentales de los colombianos como los son: el derecho a la salud, el mínimo vital, la libre locomoción, y el adecuado abastecimiento del país”.

A la mesa de trabajo fueron invitados los representantes del Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Instituto Nacional de Vías, la Agencia Nacional de Infraestructura, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y las agremiaciones que se declararon en paro, a saber: la Asamblea Nacional del Transporte que reúne a la Asociación Fuerza Camionera, la Asociación Andina de Carga Liviana, Asolivianos, y Renacer Camionero; el Sindicato Nacional de Conductores y Propietarios del Sector Transporte (Sinalco); la Confederación Colombiana de Transportadores (CCT); la Federación Asamblea Nacional del TransporteFanaltrans; la Fundación Camioneros de Colombia; la Fundación Familia Camionera Unida de Colombia (Facun); y el Movimiento Conciencia Camionera Asocamioneros Chiquinquirá.

