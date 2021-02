Preocupación en la coalición de centro por bandazos del Partido Verde

El algoritmo de este viernes nos lleva a hablar de la coalición de centro porque la llegada del exgobernador Carlos Amaya a la carrera presidencial en la Alianza Verde llevó a que se cambiaran las reglas de elección del candidato de ese partido.



Originalmente, se había acordado que los cinco precandidatos verdes se someterían a una encuesta en mayo que definiría el candidato de esa colectividad; sin embargo, la llegada de Amaya llevó a los precandidatos a cancelar esa encuesta prevista y a suspender la presentación de los aspirantes verdes, que estaba prevista para el 1 de marzo.



Esos bandazos del Verde tienen molestos a algunos miembros de la Coalición de la Esperanza, que, aunque reconocen que es un proceso autónomo del partido, esos cambios a pocas semanas de la presentación de la alianza política no son convenientes y dilatan la discusión programática.



En este nuevo escenario no hay certeza sobre cuál va a ser el futuro de la elección del candidato verde; sin embargo, a los miembros de la coalición no les conviene pelear con el Partido Verde porque, de no consolidarse el proceso del Nuevo Liberalismo, de Juan Manuel Galán, o de Dignidad, de Jorge Robledo, ese partido sería el único con personería jurídica para avalar candidatos en el 2022.

Pero la molestia no solo está en la coalición. Nos cuentan que esa noticia también cayó muy mal en las toldas otro precandidato verde: Camilo Romero. Consideran, en el equipo del exgobernador, que la cancelación de la encuesta lo perjudica y busca diluir su nombre para favorecer a Sergio Fajardo.



La ñapa de viernes está en el Partido Conservador porque ayer se reunió el Presidente del Partido, Omar Yepes con el expresidente Andrés Pastrana para explicarle los detalles de la elección del proceso para las elecciones de 2022.



Nos cuentan que en las próximas semanas habrá reunión con el expresidente y los precandidatos con una preocupación especial y es si habrá tensión entre Pastrana y Mauricio Cárdenas, teniendo en cuenta la estrecha relación entre el exministro de Hacienda y el expresidente Juan Manuel Santos.