Presidente Duque pide apoyar el regreso de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones

Durante la clausura de la conmemoración de los 50 años de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en Cartagena, el presidente Iván Duque señaló que él y los cancilleres de los países que integran la CAN (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) sostuvieron una conversación con el presidente interino de Venezuela Juan Guaidó en la que les expresó su intención de reintegrarse a la comunidad.

"Esta tiene que ser la oportunidad de recuperar la presencia de Venezuela en la Comunidad Andina de Naciones (...) hablamos con cancilleres y el presidente Guaidó y le dijimos que es necesario pasar la página de 2011 donde Hugo Chávez retiró abruptamente a Venezuela de este bloque, a lo que él ha respondido que tiene el mismo deseo, así que vamos a apoyarlo”.

La propuesta de Duque fue celebra por los cancilleres de los países miembros de este bloque que consideran fundamental el regreso de Venezuela a la CAN. "Para nosotros este es un momento histórico que marca un hito en la Comunidad Andina: los 50 años de la CAN y el regreso de Venezuela, la hija de Bolívar a la comunidad", expresó la canciller boliviana Karen Longaric.

Jorge Hernando Pedraza, secretario general de la CAN, también celebró la idea del regreso del vecino país a la CAN y resaltó que sería clave para que accedan a los beneficios que ofrece este bloque internacional. Sin embargo, indicó que no hay claridad sobre cómo sería el reintegro.

"Seguramente se tiene que hacer una tarea larga, por la vía de la estabilidad institucional y política. No me compete opinar sobre eso, simplemente debo estar atento para cumplir con el mandato de poner el instrumento para devolver los beneficios a Venezuela", expresó Pedraza al ser consultado sobre lo que debe ocurrir ahora para el regreso del vecino país a la CAN.