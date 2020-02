Moverse de las tres causales del aborto sería algo muy duro para nuestra sociedad: Duque

El mandatario insistió en que cree en la vida desde la concepción y que las tres causales para el aborto, peligro para la vida de la madre, malformación genética no compatible con la vida y violación, ya han sido reconocidas en el país y deberían mantenerse.



“En mi opinión personal, y no pretendo con esto minar la independencia de ninguna institución, creo que salirse de esas tres causales, que son claras, me parece que es un cambio muy fuerte para la sociedad colombiana. En ese sentido expreso mi opinión libremente y reitero que soy una persona provida”, dijo.

Lea en La W: