Presumo que en esta Corte si habrá garantías: Álvaro Uribe

En diálogo con La W, el expresidente Álvaro Uribe se refirió a su llamado a indagatoria por parte de la Corte Suprema de Justicia y reiteró que no ha manipulado testigos ni ha cometido delitos, "como consta en las miles de interceptaciones que constan en el expediente".

El senador aseguró que las visitas de sus abogados para reunirse con testigos nunca tuvieron como fin ofrecer prebendas o beneficios a cambio de testimonios.

"Yo no he ido a cárceles a manipular testigos, mis abogados han ido por información (…) he pedido públicamente que los colombianos que sepan que están manipulando testigos en mi contra que me lo informen".

El exmandatario señaló que el contacto de su defensa con el testigo Juan Guillermo Monsalve se dio después de haber recibido información sobre su supuesto deseo de retractarse de lo manifestado ante las autoridades.

"A Vicky Jaramillo y a Álvaro Hernán Prada los abordan para decirles que Monsalve se quiere retractar. Yo les digo que contacten a los abogados, todo en el marco de la legalidad".

Uribe añadió que supone que en la Corte siempre hay garantías y reiteró que comparecerá a la diligencia.

