Primer rechazo a Jesús Santrich como congresista

Cuando se discutía el proyecto de ley de etiquetado en alimentos, Jesús Santrich llegó a la Comisión séptima de la Cámara saludando, como es habitual en él, haciendo la “v” de victoria. Ese gesto “le sacó la piedra” a varios congresistas, entre ellos, a la representante Jennifer Arias, del Centro Democrático.

"Si bien entendemos que se dio un proceso y que debemos permitir que ese proceso avance, no soy capaz de estar el día de hoy acá, he sido muy respetuosa con mis compañeros de FARC, he sido muy respetuosa con el proceso, pero hoy siento que ha sido una burla con quiénes hemos sido víctimas".



El gesto de Jesús Santrich no cayó bien para alguno congresistas. Foto: Colprensa.

El presidente de la Comisión séptima, representante Jaime Cristancho, también del Centro Democrático, tampoco toleró a Santrich y por ello, de manera radical decidió levantar la sesión.

"Es indignante, es una burla para el país, para la gente de bien, es un desafío a la sociedad colombiana los que usted está haciendo señor Santrich, y más llegando y colocando los dedos de victoria delante de las cámaras, eso no se hace".

Santrich, por su parte, respondió que en algún momento sus colegas de congreso tendrán que entender que también es parlamentario y que estará presente.

"Esto es un escenario para el debate político, para el debate de las ideas y me parece que, lo que cabe en este momento es la comprensión y la tolerancia. Yo no voy a dejarme provocar voy a tener una actitud positiva, porque de lo que se trata es de sacar adelante esa prospectiva de paz y de reconciliación que tenemos en FARC", recalcó Santrich.