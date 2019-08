Procuraduría hará audiencia pública con comandantes que ordenaron “cacería” en el Ejército

La W conoció detalles sobre el pliego de cargos que la Procuraduría General de la Nación le formuló al general Eduardo Quirós, quien era el jefe al mando del Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar (Cacim), así como contra el segundo de esa unidad, el teniente coronel William Roberto Medina.

Ambos tendrán que asistir a una audiencia pública en la Procuraduría para que aclaren las razones por las que están siendo investigados.

Se trata de dos misiones, Mercurio 146 y Malaquía, con las cuales se ordenó una cacería contra miembros del Ejército Nacional y sus familias para identificar como se filtró al diario New York Times la información sobre el posible retorno de los falsos positivos en el país.

Cargos al Brigadier Eduardo Quirós

Primer Cargo: faltar a la verdad en la misión de trabajo en su calidad de Comandante del Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia, el día 21 de mayo de 2019 denominado Malaquías, No 075 en el consignó que se desplazaría a diferente teatros de operaciones en la Jurisdicción de la Segunda división del ejército con la finalidad de direccionar, verificar y supervigilar el desarrollo de las actividades de contrainteligencia en curso. Se encargaría del planeamiento y esfuerzo de búsqueda de planeación frente a los factores de inestabilidad en cada región. Su verdadero fin era impartir de manera personal e indirecta las directrices para que personal de diferentes unidades fuera sometido a entrevistas, revisión de sus celulares y pruebas de poligrafía, en aras de establecer, quién había filtrado la información por The New York Times

Segundo Cargo; Haber incurrido en falta al extralimitarse en el ejercicio de sus funciones, por haber dispuesto la movilización del componente humano y tecnológico para realizar misiones de trabajo.

Para la Procuraduría el Brigadier actuó con dolo, porque hubo conocimiento y voluntad de los hechos, ordenando misiones para hacer seguimiento a miembros del Ejército y a sus familiares.

Cargos al Teniente coronel William Roberto Medina

Primer Cargo: faltar a la verdad en la misión de trabajo en su calidad de Comandante del Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia, el día 21 de mayo de 2019 denominado Malaquías, No 075 en el consignó que se desplazaría a diferente teatros de operaciones en la Jurisdicción de la Segunda división con la finalidad de direccionar, verificar y supervigilar el desarrollo de las actividades de contrainteligencia en curso.

Segundo Cargo: Haber presuntamente ocurrido en la falta gravísima a la verdad, en un informe ejecutivo de resultados en dicha misión ya que registraron actividades no hechas, cuando en realidad revisaron celulares del personal uniformado, con el fin de establecer quién de ellos había filtrado información al periódico New York Times

Para la Procuraduría, ambos militares serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta en la Ley.