Procuraduría pide declarar improcedente la tutela interpuesta por Centros Poblados

La Procuraduría General de la Nación solicitó al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Barranquilla declarar improcedente la acción de tutela y las medidas transitorias promovidas por la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020 (UT) en contra del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

De acuerdo a un comunicado de prensa emitido por el Ministerio Público, este mecanismo de defensa no tiene lugar dentro de los recursos judiciales disponibles, "al considerar que no hay vulneración de derechos fundamentales y el operador judicial no es el competente para este caso".

La Procuraduría también aseguró que el juez octavo de Barranquilla no cuenta con las facultades necesarias para emitir una resolución sobre este caso, debido a que este tuvo lugar en la capital del país.

"Para el órgano de control el Juzgado Civil de Barranquilla no cuenta con la facultad territorial para conocer los procesos adelantados contra el MinTic, debido a que la competencia está radicada en los jueces del Distrito Judicial de Bogotá, toda vez que los hechos que dieron origen a la acción de tutela se relacionan con actos administrativos firmados en la capital del país entre la Unión Temporal y el Ministerio", se puede leer en el comunicado.

Este pronunciamiento surge luego que Luis Fernando Duque, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, afirmara que seguirán impulsando la acción de tutela argumentando que a esta organización se le ha violado el debido proceso y a la defensa.

Además, Centro Poblados insiste en que debe seguir con la ejecución del contrato y el proyecto Centros Digitales Del Ministerio de tecnologías de la Información y las comunicaciones MinTIC. Cabe recordar que este contrato fue reasignado el martes pasado a ETB.