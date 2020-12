Proponen aumento del 4% al salario mínimo con reducción de 4 horas a la jornada laboral

Manuel Julián Dávila Abondano, presidente Grupo Daabon, habló en Sigue La W sobre la propuesta y dijo que esto sería una inversión a la democracia especialmente en un año que será difícil en términos económicos. “Dar plata al bolsillo y tiempo a la gente es una responsabilidad”, agregó.

Lea en La W: ¿Otra vez cambio en la presidencia de la Dimayor?

Fabio Arias, fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores, dijo que es un indicio positivo ver que haya distintos grupos que estén buscando mejorar los ingresos de los empleados, pero se sostuvo en la posición de su organización que pide un aumento del 13%.

Le puede interesar: Pepe Douer sin duda fue un gran industrial e hizo un imperio: empresario Jimmy Mayer

La propuesta de este “4x4” tomó fuerza en redes sociales gracias a un trino de Tomás Uribe, quien explicó en Sigue La W que esto sería una forma de conseguir un aumento en el pago por hora del 12% de una forma más viable.

Le recomendamos: Migración dice que no ha recibido la orden para exigir prueba PCR negativa a viajeros

“Los años me han enseñado que la productividad se logra, más que con una gran cantidad de horas, con un balance entre el tiempo trabajado y tiempo de descanso”, destacó Uribe.

Además, Tomás Uribe aclaró que esta propuesta no se trata de populismo político. “Yo no estoy en campaña, no me interesa ningún cargo público”, puntualizó.

El senador Honorio Henríquez también habló sobre esta propuesta y dijo que es una buena propuesta y aseguró que “es el momento de ponerse la mano en el corazón, creo que la nación reclama un mayor esfuerzo del aparato productivo para que las cargas sociales se nivelen”.