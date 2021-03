¿Puede un policía revisar su celular durante una requisa?

El procedimiento de requisa es una acción que ayuda a la identificación o descubrimiento de elementos que puedan dar fin a un comportamiento contrario a la norma de convivencia. La Policía puede realizar esta práctica en vías públicas, establecimientos de comercio y zonas comunes de inmuebles, además de hacerse en los siguientes momentos:

Cuando una persona no desea dar su documento de identidad

Establecer si la persona porta armas

Establecer si tiene un bien hurtado

Revisar que una persona no lleve drogas

Prevenir la acción de una conducta castigable

Sin embargo, la Policía no tiene la autoridad de revisar los celulares de personas a quienes está realizando la requisa, solo si cuentan con una orden judicial podrán solicitar la revisión de este elemento electrónico, asimismo, la policía tiene la facultad para pedir su teléfono móvil si es sorprendido en flagrancia cometiendo un delito o en un allanamiento con la respectiva orden judicial. Por lo tanto, los ciudadanos no tienen la obligación de desbloquear o entregar el pin de desbloqueo de su celular en una requisa. No obstante, el oficial si tiene el derecho de solicitar el código IMEI (Código que identifica al equipo) para constatar si este está en la base de datos de celulares hurtados.

Según lo estipula en el artículo 15 de la Constitución Política, todas las personas tienen derecho a la intimidad personal y familiar, por ende, si un oficial de policía revisa su celular está violando este derecho fundamental.

Para evitar inconvenientes cuando se encuentre en este procedimiento policial, debe tener en claro que es y cuál es el motivo de la requisa.

