¿Qué puede hacer si no ha podido pagar su arriendo?

El pago de los arriendos se ha convertido en la pesadilla de los emprendedores en medio de la emergencia por COVID-19 pues aunque no pueden abrir y no generan ingresos, la factura para pagar el arriendo e incluso la administración sigue llegando normalmente y los empresarios no tienen cómo pagarlos.

Cristian Felipe Sánchez, experto en derecho comercial explicó qué opciones tienen quienes se presentan ante este dilema y aseguró que se pueden disponer cláusulas especiales para que no pierdan los arrendadores ni los arriendatarios.

"El no contar con recursos económicos no le permite a alguien suspender el contrato de arrendamiento. Lo recomendable es buscar siempre un acuerdo con el arrendador" dijo.