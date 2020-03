¿Qué sucede con la emergencia carcelaria decretada por el Gobierno?

Este domingo, el director general del Inpec, Norberto Mujica, y la Ministra de Justicia, Margarita Cabello, decretaron la emergencia carcelaria por temas de salud y orden público.

Expertos abogados, analizan sus efectos, a propósito de los disturbios que se ocasionaron en varias cárceles del país y los 23 muertos y 83 heridos que dejaron estos desmanes en ‘La Modelo’ de Bogotá.

La emergencia carcelaria se pude dar por temas de hacinamiento o salud para mitigar graves conflictos que se pueden presentar al interior de los establecimientos penitenciarios. El especialista en derecho penal, Iván Cancino, dice que es claro que el sistema de salud carcelario y las condiciones de salubridad y dignidad en la mayoría de reclusiones del país, tanto de hombres como mujeres, colapsó desde hace mucho tiempo.

Tanto así, que la Corte Constitucional ya se había pronunciado declarando el estado de inconstitucionalidad frente a las cárceles, “ya que no hay ni una sola que cumpla con los estándares que se requieren para una adecuada atención médica de los internos”, agregó Cancino.

La primera vez que se decretó la emergencia carcelaria en el país fue en el año 2013 por razones de hacinamiento, y la segunda en 2016 cuando Caprecom, encargado de la atención médica de los internos, se enfrentó a una crisis de prestación de salud en los penales.

Para el abogado, Francisco Bernate, la situación en las penitenciarías colombianas es un abierto desconocimiento a los derechos humanos, como lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Naciones Unidas y la Corte Constitucional, pues han señalado que la población carcelaria ha excedido lo que los establecimientos podrían albergar y hay muchos detenidos sin estar condenados.

La declaratoria del estado de emergencia carcelaria le otorga al Instituto Carcelario y Penitenciario de Colombia –Inpec-, e incluso al mismo Gobierno Nacional las funciones para tomar decisiones extraordinarias que no requieren de aprobación del Congreso de la República para garantizar la seguridad sanitaria en las cárceles del país durante la crisis que actualmente enfrenta el país generada por el Covid-19.

El jurista puntualizó que el Colegio de Abogados Penalistas han hecho varias propuestas, fácilmente el Gobierno los puede decretar en el marco del Estado de Emergencia y entre las cuales están:

Prisión domiciliaria a las personas mayores de sesenta años o con enfermedades graves.

Libertad condicional para aquellos que hayan cumplido las 3 quintas partes de la pena.

Otorgar prisión domiciliaria o libertad condicional para aquellos condenados por delitos que no superen los 8 años.

“Al momento de ser otorgados solo se deberá analizar el elemento objetivo, es decir, el tipo de delito, más no los elementos subjetivos, que son las distintas formas en que se realizó la conducta punible”, afirmó.

Sin embargo, esto debe tener unas excepciones que se refieren a aquellos delitos de violencia sexual, de sangre, secuestros o extorsionistas a quienes no les aplicarían estos beneficios.

Esto es con el propósito de descongestionar los centros penitenciarios durante el tiempo que vaya a durar la crisis que genera el coronavirus en nuestro país, ya que según evidencia científica, este es un virus que afectaría a la población carcelaria.

El doctor Iván Cancino le hace un llamado al Gobierno Nacional para que agilicen la expedición de los decretos de emergencia social, estos dado que, “una vez se declara la emergencia carcelaria, todo lo que suceda de aquí en adelante, el ejecutivo lo puede poner dentro de la normatividad que expida durante el Estado de Emergencia en el que nos encontramos, es decir, se pueden modificar las normas del código de procedimiento penal”, dice.

Bernate agregó que “es natural que durante la pandemia por el coronavirus, la población carcelaria sienta temor por su salud, pues están en situación de desprotección. Hasta ahora no hay una gran crisis, pero también es cierto que no se les dieron los implementos necesarios de autocuidado para afrontar lo que sucede como tapabocas y gel antibacterial, con el agravante que en muchas de las cárceles no hay agua”.

Situación que conlleva a un reclamo justo por parte de los presos que no puede desconocerse, y que a pesar de los disturbios generados, que deben ser investigados, no puede desconocerse sus derechos como seres humanos, enfatizó Bernate.

