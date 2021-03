¿Qué tan lejos está Colombia de otorgar derechos laborales a conductores de Uber?

Bajo este planteamiento y esta noticia el profesor Iván Daniel Jaramillo, de la Universidad del Rosario e investigador del Observatorio Laboral de esta institución educativa, analizó en La Hora del Regreso el fenómeno Uber en relación con el servicio que presta, el papel que debe desempeñar el Estado para establecer un marco regulatorio en este escenario y los derechos labores de los conductores.

Actualmente en Colombia los empleados de estas plataformas no tienen derecho a salud, pensión y un salario fijo. Estas empresas afirman que no existe relación laboral directa con ellos y por eso no están obligadas a garantizar estos derechos.

Sobre esta situación, Jaramillo advierte que los conductores de Uber sí deben tener derecho a los tres elementos esenciales del contrato laboral del Artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, ya que ellos cumplen una actividad, tienen un modelo de subordinación o dependencia del trabajador y, aunque no es fijo, reciben una retribución o salario a cambio de sus servicios.

"A mí se me antoja que un chofer de Uber tiene unos controles muy fuertes desde la plataforma, ya que desde que yo lo pido la plataforma lo sabe, la plataforma conoce la ruta que tomamos, conoce su calificación, recibe una tarifa por la cifra que le pagué".

Según el jurista este tema está lejos de aclararse, pese a que en el Congreso de la República se tramitan cuatro proyectos de ley para determinar la figura de trabajor que debe ser otorgada a los conductores. Lo que sí es claro para Jaramillo es que todos estos borradores deben ceñirse a los modelos de países como España y el Reino Unido.