¿Quiénes fueron los verdaderos protagonistas de la marcha del 21N?

Activistas y ciudadanos hablaron en La W sobre su experiencia en las pasadas movilizaciones.

En primer lugar, paula*, víctima del Esmad, aseguró que “los protagonistas son la gente del común que sabe que hay muchas injusticias dentro de este gobierno. ¿Cómo sentimos seguridad al salir a las calles?”.

Además, mencionó que “estoy muy afectada, me siento un poco traumatizada. Soy estudiante de arquitectura y salí a marchar hacia la Plaza de Bolívar”.

Paula* contó la traumática experiencia que vivió,”me cogieron a "bolillazos" y estoy muy herida. Levanté las manos para que dejaran de pegarme (...) lo que más me hace sentir mal es que no me faltaba nada para llegar a mi casa”.

“He ido a marchas y nunca me había sentido agredida de esa forma. Ahora veo a un policía y me siento asustada, no tengo nada de confianza. Hay gente infiltrada de la Policía, se nota al momento de agredir a las personas. No llegan de una a atacar (...) en todas las salidas de la Plaza de Bolívar estaban echando gases, la gente estaba muy mal” aseveró.

Por su parte, Laura Álvarez, se refirió a la particular protesta con meditación que organizó y aseguró que “la convocatoria fue a hacer algo pacífico de impacto (...) ponernos a nosotros mismos en un estado pacífico a través de la meditación”.

“Nosotros abrimos un espacio, una brecha en el tiempo. Un espacio para el silencio. Tenemos muchas cosas que decir y quizás se pueden escuchar mejor cuando nos oímos” mencionó.

De otro lado, Kevin Rivera, "El negro está claro", dijo que “somos más los buenos, no debemos tener miedo. Uno puede dar una crítica social de manera positiva”.

“Yo me quitaba la capucha y decía "esta no es la manera". Así genero conciencia de que lo que están haciendo, está mal” aseguró.

Finalmente, expresó que, “esto no tiene nada que ver con la educación, muchos jóvenes no estudiaron pero vienen de un entorno social bueno. Todos los jóvenes tienen la capacidad de sobresalir, no hay excusa”.