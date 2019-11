Quiero ver en la marcha a la derecha, a la izquierda y al centro: Carlos Vives

El cantante Carlos Vives y la Señorita Colombia, María Fernanda Aristizábal, hablaron en W Radio sobre el derecho que tienen los personajes pertenecientes a la farándula, que son artistas o famosos, a opinar de temas políticos y de actualidad, como por ejemplo:

“Veo como algo natural la combinación entre celebridades y política. Los artistas también somos gente de carne y hueso, sentimos nuestra patria”, aseguró Vives.

Mientras que Aristizábal afirmó que “podemos alzar nuestra voz de apoyo al país (...) concientizar a las personas para que luchen por su causa de una forma pacífica”.

Pero resaltó “si las personas salen a marchar, que lo hagan de una manera positiva, bonita, sin dañar nuestras vidas y todo lo que hemos construido”.

“Yo también soy Colombia y apoyo las causas que hacen crecer a este país, no me ubico en ningún partido”, añadió.

También dijo que “la marcha es una expresión de gente que se une en paz, para que quien reciba el mensaje lo sienta, lo entienda y cumpla esas órdenes o al menos escuche”.

Carlos Vives, además, destacó que “si es para que no maten a los niños, yo marcharía por eso. Nos olvidamos que todos los días siguen muriendo niños en todos los rincones del país, es un pensamiento de todos los colombianos”.

“Quiero ver en la marcha a la derecha, a la izquierda y al centro, porque el mensaje que vamos a mandar es para que no haya más corrupción”, puntualizó el artista colombiano.

Vives también se refirió al capitalismo y al socialismo, asegurando que Colombia no puede ser un país de extremos: “no tengo que ser político para decirlo, porque lo puedo decir como cantante y como colombiano, porque se lo debo a mi país. Aquí lo que no caben son los extremos (...) soy un capitalista, mi educación ha sido así. Pero también tengo cosas de izquierda, me es imposible pensar en el capitalismo que no se comparte”.

Finalmente, dijo que “soy conservador, creo en la familia y en la propiedad privada. El socialismo tenemos que superarlo porque es la edad de piedra”.

De otro lado, diferentes personajes del mundo del entretenimiento dieron sus opiniones respecto a la situación de Colombia.

En primer lugar, el cantante Santiago Cruz dijo que “llevamos tantos años de guerra y desigualdad, que hemos perdido la capacidad de discernir y construir a partir de las diferencias”.

“Voy a salir a marchar, tengo mis motivos y me parece muy doloroso el asesinato sistemático de líderes sociales”, añadió.

También, dijo que “con cualquier connotación, es una tragedia que esos niños hayan muerto en el bombardeo. Es una tragedia que haya disidencias tras un acuerdo de paz y tropezar con la implementación”.

Además, el cantante Fonseca mencionó que “en Colombia no nos podemos seguir dejando polarizar. Si la gente sale a marchar o a opinar es porque le duele el país, no se trata de estar en contra del presidente Iván Duque”.

“Entiendo que la gente diga que tenemos que ofrecer nuestra música, pero somos ciudadanos que tenemos derecho a opinar. Mi invitación es a que dejemos de polarizarnos porque no tiene sentido”, manifestó.

El actor Julián Román aprovechó para enviar un mensaje al mandatario colombiano: “presidente Iván Duque, hace tiempo está en mora de dirigir este país, parece una novela mal escrita todo lo que nos ha pasado. Deja muchas dudas”.

“Me siento cada vez más como un hijo abandonado de Colombia, como que ya no le importamos. Uno no entiende a qué están jugando”, afirmó.

Por su parte, el actor Jorge Cárdenas defendió la gestión de Duque y dijo que “no todo es malo, ha habido avances”.

“No es que no apoye la marcha, apoyaré si no hubo un solo disturbio, si no se rompió ninguna estación. Diré: 'qué bien, tenemos futuro'. Pero estamos viendo que están infiltrando indeseables”, aclaró.

El actor también defendió su posición como uribista y negó sentir vergüenza por serlo: "Me daría más vergüenza ser partidario de gente que ha violado, matado, secuestrado durante décadas y que ahora están en el congreso. No me puede dar vergüenza de un presidente que le tocó una situación tan complicada o más de la que le tocó al presidente actual. Para bien o para mal, le dio giro al país. (…) Tenemos que reconocer que el presidente Uribe cambió el país".

Cárdenas también indicó que el petrismo se aprovecha de las marchas y aseguró que “el discurso de Gustavo Petro es tremendamente incendiario y eso se presta para muchas cosas”.

“Cuando suceda la marcha, si hay disturbios, saldrán a decir ‘yo estaba convocando a la paz’, pero se incendia el país durante toda la semana, todo el mes, durante 3 meses y después se pretende que el día de la marcha, la gente no coja algo y lo destroce. Dios quera que yo sea el equivocado”, concluyó.