Radican proyecto de ley para reconocer la endometriosis como enfermedad crónica

El pasado martes 21 se septiembre, el representante a la Cámara por la Alianza Verde, Mauricio Toro, radicó en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca que se reconozca la endometriosis como una enfermedad crónica, incapacitante y discapacitante.

De acuerdo con el representante, la endometriosis es un un fuerte dolor menstrual que consiste en la aparición de tejido en los ovarios, las trompas de Falopio o los intestinos.

En diálogo con W Fin de Semana, Toro resaltó que su iniciativa busca garantizar protocolos específicos para la atención, diagnóstico temprano y tratamiento con abordaje integral, actualización y capacitación al personal médico y programas de educación y sensibilización.

“Este proyecto resulta de una experiencia muy bonita, me contactó la Asociación Colombiana de Endometriosis e infertilidad, un grupo de mujeres valientes, y me pone en conocimiento de este tema. Es una enfermedad que aqueja a muchas mujeres”, dijo el representante.

Sobre los costos que podría tener para una mujer el tratamiento de esta enfermedad, Toro señaló que puede resultar supremamente costoso debido a que “hoy como no existe el protocolo no existe la enfermedad como tal, entonces el seguro médico no cubre esos exámenes y resulta siendo una cosa de derechos humanos, a gozar una vida digna”.

En cuanto a las consecuencias de ese diagnóstico tardío, el congresista especificó que “tiene muchísimas repercusiones, empezando por la salud emocional, también hay problemas de pareja, quienes quieran tener hijos se ven altamente afectados porque terminan en infertilidad”.

Por otra parte, Carolina Forero Barón, líder del proyecto de ley endometriosis de la Asociación Colombiana de Endometriosis e Infertilidad, se refirió a la importancia de este proyecto de ley.

“Visibilizar a esas mujeres que por diferentes factores no hablan de su periodo menstrual. Luego de la radicación, muchas de las mujeres nos han agradecido por sacar a la luz este tema tan natural”.