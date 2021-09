Reducción de vacaciones de Congresistas tendrá todas las garantías: Jennifer Arias

Recientemente, el proyecto de ley que busca reducir un mes las vacaciones de los Congresistas fue objeto de polémica: al parecer, se habría frenado en su segunda etapa, al empezar su proceso en la Cámara de Representantes.

El representante Gabriel Santos, autor de la iniciativa, cuestionó en su momento la falta de gestión de la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias.

"Me quedo sin palabras. He hecho absolutamente todo para que la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias firme. No solo hablé personalmente con ella, pedí a mis compañeros que hablaran con ella y le solicité a funcionarios de la Cámara que agilizarán el trámite", dijo Santos.

Sin embargo, en diálogo con La W, Arias aseguró que el proyecto contará con todas las garantías del proceso en los próximos días. "Lo firmaré con el mayor de los gustos", aseguró.

