Gabriel Santos molesto con Arias por proyecto que recorta receso legislativo

El proyecto de recortar un mes las vacaciones de los Congresistas al parecer se frenó en la segunda etapa, al empezar su proceso en la Cámara de Representantes.

El representante Gabriel Santos cuestionó la falta de gestión de la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias.

“Me quedo sin palabras. He hecho absolutamente todo para que la presidenta de la Cámara, Jennifer Arias firme. No solo hablé personalmente con ella, pedí a mis compañeros que hablaran con ella y le solicité a funcionarios de la Cámara que agilizarán el trámite”, dijo Santos.

Indicó que “solo es ponerle una firma para que me devuelvan el expediente y poderlo seguir impulsando desde las comisiones del Congreso. Ella lo recibió el 12 de agosto, ya vamos para 20 días que se perdieron para la discusión y el fin de semana o el lunes es muy difícil que se debata”.

Gabriel Santos señaló que “no sé si es realmente porque ella no quiere dejar ir esos privilegios que desde el Congreso hemos exigido que dejen todos los congresistas, en específico, recortar las vacaciones. O realmente no se si es una vendetta personal y esté cobrando eso personal con la ciudadanía”.

El representante expresó que “es un proyecto que ha tenido demasiada discusión porque no es la primera vez que se presenta […] esta vez logramos darle cuatro debates. La semana pasada hablé con ella y le dije que se necesita la firma”.

Finalmente, explicó que “cuando le pedí la firma, ella me dijo que no le había llegado y eso no es cierto. Ese proyecto reposa en la presidencia de la Cámara desde el 12 de agosto”.