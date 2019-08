Renunciaré a la Comisión de Investigación porque estoy decepcionado: Ferro

El investigador Ricardo Ferro, quien fue recusado y ya no podrá conocer más sobre el proceso Santos-Odebrecht, habló en La W sobre esta decisión.

En primer lugar, aseguró que fue sacado “a "recusazos” porque no fue la primera vez. Jurídicamente, siempre dije que no había lugar a la recusación porque la presentaron a través de una exótica figura que ya no existe”.

Sobre una de las razones por las que fue recusado aclaró que “por supuesto que no prejuzgué porque la jurisprudencia es muy clara en ese sentido. No puede ser un pronunciamiento general ni abstracto”.

Además explicó porque el expresidente Santos lo consideró como un enemigo para él, “me graduó de enemigo y ahora de caricaturista. Con respeto a los caricaturistas, yo no lo soy, solo repliqué una caricatura”.

De igual forma, explicó que en la primera recusación no encontró muchos fundamentos, “no hay razón de ser para que se trate de sacar a un investigador que estaba buscando las pruebas necesarias en el caso, El escenario para controvertir unas pruebas no es una recusación”

“Lo único que yo quisiera es que se pudieran controvertir las pruebas. ¿Por qué después de un mes largo seguimos con el proceso parado?” agregó.

También dijo que sí hay razones para investigar a Juan Manuel Santos por Odebrecht. “Hay hechos que complementan esa primera denuncia”.

Adicional a eso, destacó la relevancia del tribunal, “esta comisión es tan importante como lo es la Corte Suprema de Justicia, se tiene que dejarla trabajar”.

“Lo mejor que le puede pasar al país y al expresidente Santos es que se investigue y se sepa qué pasó” afirmó.

Ante todo este panorama, el investigador anunció que renunciara a la comisión de acusaciones, “qué sentido tiene estar en un lugar donde no me dejan investigar”

“A mí no me vencieron, derrotaron a la Comisión de Acusación porque es la que da la cara y queda con la responsabilidad. Es la que salió perdiendo hoy” finalizó.