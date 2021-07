Ruby, una de las miles de personas que volvió a la vida después del COVID

Una de esas estrategias, que busca apuntar a mejorar las condiciones y poder atender la mayor cantidad de ciudadanos, fue la realizada por la Gobernación del Atlántico que reactivó el hospital Cari. Por muchos años fue uno de los centros de alta complejidad más importantes de la región Caribe pero, desde 2005 y por problemas económicos y administrativos, se encontraba cerrado. Ahora es utilizado para ampliar el número de camas y de unidades de cuidados intensivos en medio de la pandemia.

Luego de una inversión de $5.000 millones de pesos se recuperaron 12.600 metros cuadrados, en los que se hicieron trabajos en el mantenimiento de la infraestructura física, reparación de equipos médicos y camas existentes, se construyó un cuarto frío y se habilitaron los laboratorios médicos, la sala de rayos X y de ecografías.

Fue precisamente al Cari a donde llegó Ruby Cecilia Hidalgo Sánchez, una de las pacientes atendida en este centro que hoy extiende su agradecimiento al cuerpo médico y a la Gobernación por haberla cuidado y, como ella misma dice, haberle permitido volver a la vida.

Ruby es del municipio del Campo de la Cruz y cuenta que en abril de este año peleó contra el COVID-19 por más de 20 días. “Durante 7 días tuve mucha fiebre, dolor de cabeza y malestar general, a los 11 días me empecé a ahogar. En el hospital del municipio me colocaron oxígeno, pero aún así sentía que me faltaba el aire. En ese momento el médico me comunicó que era necesario solicitar un traslado a un hospital mejor dotado para mi recuperación. Pasaron 5 días de una larga espera por saber si iba a poder ser atendida en otro lugar”- comenta

Ubicado en el corazón de Barranquilla, el hospital Cari dio autorización para recibir a Ruby y entregar todos los recursos para mejorar su estado. “Los médicos y enfermeras que me recibieron estuvieron muy pendientes siempre, me atendieron muy bien. Le doy gracias a todos ellos porque son personas que arriesgan su vida y su salud para salvar vidas y salvaron la mía. Me recuperé por su buena atención y por poder acceder a los equipos necesarios. Aún tengo secuelas y poco a poco me siento mejor, pero quiero aconsejar a todas las personas que se cuiden mucho. Yo sentí que me iba a morir, el virus es muy fuerte” - comparte Ruby.

Las obras fueron realizadas para recuperar el Cari se realizaron durante dos meses por más de 100 trabajadores en turnos de 12 horas y dieron como resultado el Nuevo Centro Especializado contra el Covid 19 del Atlántico que hoy cuenta con 200 camas hospitalarias y 67 unidades de cuidados intensivos