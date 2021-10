Se desconoce si era amenazado: Vladimir Arteaga por muerte de ganadero en Caucasia

En diálogo con La W, Vladimir Arteaga, secretario de Gobierno de Caucasia, se refirió sobre el asesinato de un reconocido comerciante de la zona. Se trata de Luis Horacio Escobas Saldarriaga, quien fue hallado muerto en las horas de la tarde el pasado 12 de octubre.

El caso fue denunciado en medios locales y desde las atoridades se asegura que se desconoce si la persona era víctima de algún tipo de amenzas. "No teníamos informacion al respecto, no se habpia acercado a solicitar acompañamiento, es dueño de un expendio de soya, no teníamos conocimiento y se desconoce si tenía amenazas o ateracion de la seguridad", expresó Arteaga.

Sobre el caso, el secretario de Gobierno de Caucasia aseguró que hubo un intercambio de disparos con el supuesto homicida. También se supo que fue capturada y es originaria de Montería.

Por el momento las versiones oficiales desconocen si el comerciante y ganadero había tenido algún tipo de enfrentamiento con grupos criminales de la zona del Bajo Cauca Antioqueño.

Justamente Arteaga se refirió a la seguridad en la zona y contó que llevaban 19 días sin reportar homicidios. Sin embargo, el caso supone una preocupación ante las condiciones en Caucasia.

