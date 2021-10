Senador retirará proyecto de ley que crearía bonificación extra para congresistas

El senador del Partido de la U, Andrés García Zuccardi, anunció que retirará su proyecto de ley que crearía una remuneración extra para los congresistas y otros funcionarios públicos que tengan un buen desempeño.



Dicha iniciativa buscaba crear un sistema de compensación variable y por resultados en el Estado, que sería voluntario en las entidades.

“La remuneración no la deciden los congresistas, la deciden los técnicos. Y me permito anunciar que debido a esta polarización y a las noticias falsas retiro este proyecto, pero me llama la atención que el sueño de todo colombiano que es controlar el gasto fiscal de los funcionarios públicos y de los congresistas no sea aceptado por cuenta de una interpretación política”, dijo.



Además, negó que su proyecto fuera a incrementar el salario de los congresistas y explicó que buscaba establecer un salario base para pagarles a los funcionarios por su trabajo y su rendición de cuentas.

Incluso, enfatizó en que la iniciativa permitiría que el Estado fuera más eficiente.